إنجلترا على موعد مع زوار فضائيين.. رصد أجسام غريبة في السماء

تعيش منطقة ستوكبورت في شمال إنجلترا حالة من الغموض والتساؤلات بعدما أفادت مواطنة محلية عن مشاهدتها لجسمين طائريين غير معروفين في سماء المنطقة. وفقًا لتقرير صحفي قالت المرأة، التي تفضل عدم الكشف عن هويتها، إنها شاهدت الكائنين في الليالي المظلمة من حديقتها الخلفية في الأسبوع الأول من أكتوبر.

الكائن الأول وُصِفَ بأنه يشبه المربع أو المثلث، وكان له مظهر غامض، حيث كان يتغير الشكل ويتحرك بسرعة في السماء.

في الوقت نفسه، كان الكائن الثاني ذو لون أبيض أكثر سطوعًا ويشبه الـTic Tac، وكان يختفي ويظهر بشكل متقطع. المرأة وصفت الكائن الثاني بأنه "كان يتألق ثم يختفي ويعود."

رغم أن التقارير تبدو مثيرة للاهتمام، إلا أن الخبراء لا يزالون غير قادرين على تحديد هوية هذه الكائنات الجوية. نيك بوب، الخبير البريطاني السابق في وزارة الدفاع، قال إن الصور والقصة "مثيرة للغاية"، ولكنه أشار إلى أنه من الصعب فهم الكثير من هذه المشاهدات من الصور وحدها.

من جهة أخرى، قال الباحث فيليب مانتل، إنه يمكن أن تكون هذه الكائنات "تقليدية" مثل الطائرات بدون طيار أو شيء آخر يمكن تفسيره بشكل معقول.

وأشار إلى أن الأضواء الكبيرة من الأرض قد تكون مسؤولة عن معظم مشاهدات الكائنات هذه.

في الوقت نفسه، تشير لجنة الإعلام والأمان الدفاعي إلى أن هذه المسألة تقع تحت اختصاص قيادة الفضاء البريطانية، وتجري محادثات معهم للحصول على تعليق.

تأتي هذه المشاهدات في سياق يشهد فيه العالم تزايدًا في التقارير حول الكائنات الطائرة غير المعروفة، وذلك بعد شهادة ديفيد غروش، الذي ادعى في يوليو أن البنتاجون يعرف برامج حكومية سرية تتعلق بتكنولوجيا "غير بشرية".

وقد دعا غروش الكونجرس إلى التحقيق في هذه الادعاءات، مما أثار تساؤلات حول وجود دليل فعلي على وجود حياة فضائية.