أبطال آسيا.. بنزيما يقود التشكيل المتوقع للاتحاد أمام القوة الجوية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة اليوم الاثنين نحو ملعب "فرانسو حريري"، حيث يحل فريق الاتحاد السعودى، ضيفاً ثقيلاً على نظيره القوة الجوية العراقى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال آسيا.

وضربت الإصابات معقل اتحاد جدة، والإرهاق لبعض اللاعبين التشكيل المتوقع اليوم للفريق السعودى، والتى يأتى على رأس الغيابات المغربي عبدالرزاق حمدالله والثلاثي فابينيو وإيجور كورنادو وفيليبي لويز بسبب الإصابة، فيما يفضل إراحة الحارس البرازيلي جروهي لتجنب إرهاقه.

وجاء التشكيل المتوقع لاتحاد جدة كالتالى:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف .

خط الدفاع : أحمد بامسعود ، حسن كادش ، عمر هوساوي ، مهند شنقيطي .

خط الوسط : سلطان فرحان ، كانتي ، صالح العمري ، رومارينهو ، جوتا .

خط الهجوم : كريم بنزيما .



ويحتل فريق الاتحاد السعودي صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يقع القوة الجوية فى الوصافة بـ 4 نقاط.