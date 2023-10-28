برلماني: الرئيس السيسى أكد أهمية ربط التعليم الفنى بسوق العمل





قال النائب عمرو هندى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، ألقت الضوء على العديد من النقاط الجوهرية للنهوض بالقطاع الصناعي وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة.

وتابع هندى:" الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحدث عن آليات النهوض بالقطاع الصناعي من خلال استغلال كافة المقومات والموارد المتاحة والنهوض بصناعة المغذيات والمشروعات الصغيرة ودورها فى النهوض بالصناعة الوطنية ودعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المحلية، إضافة إلى ربط التعليم الفنى بسوق العمل وذلك من خلال جاهزية الدولة لتأهيل 100 مدرسة تعليم فنى سنويا لتطوير الصناعة".

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الصناعة المصرية من العوامل الهامة لدعم الاقتصاد القومى، ومن ثم النهوض بها سينعكس على الاقتصاد القومي بشكل مباشر، ولن يتحقق ذلك سوى من خلال تعظيم الاستفادة من كافة المقومات والموارد، بداية من المجمعات الصناعية، واستغلال الموارد، وبحث إمكانية تصنيع المنتجات التى نمتلك المادة الخام لها.

وأشار النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم تطرقت أيضا للقضية الفلسطينية ودور الدولة المصرية الداعم للقضية على مر التاريخ، والرفض القطعي من قبل الدولة المصرية على عدم تصفية القضية، وضرورة حل الدولتين وعدم المساس بالسيادة المصرية وموقف الشعب المصري من القضية الفلسطينية.