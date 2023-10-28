ads
السبت 28 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

حماس تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة

تل ابيب
تل ابيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت قد أعلنت حركة حماس، فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، وقالت إن هناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

ويأتي ذلك بعد ليلة عصيبة قضتها غزة أمس بعدما تم قطع الاتصالات والإنترنت وكل سبل تواصل أهالي غزة مع بعضهم البعض ومع العالم أجمع.

ورحبت حركة حماس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي لـ هدنة إنسانية فورية ودائمة لوقف إطلاق النار في غزة، تُفضي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.

المقاومة الفلسطينية حماس تل أبيب قوات الاحتلال قطاع غزة
ads