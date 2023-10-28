حماس تعلن قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، قصف تل أبيب برشقة صاروخية جديدة، وذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت قد أعلنت حركة حماس، فشل الهجوم البري الذي شنته قوات الاحتلال على قطاع غزة، وقالت إن هناك خسائر كبيرة في صفوف العدو بالجنود والعتاد.

ويأتي ذلك بعد ليلة عصيبة قضتها غزة أمس بعدما تم قطع الاتصالات والإنترنت وكل سبل تواصل أهالي غزة مع بعضهم البعض ومع العالم أجمع.

ورحبت حركة حماس، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعي لـ هدنة إنسانية فورية ودائمة لوقف إطلاق النار في غزة، تُفضي إلى وقف العدوان على قطاع غزة.