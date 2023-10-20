الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين داخل كنيسة في غزة

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وجددت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه والدواء، والغذاء، والكهرباء، والوقود، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

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كنيسة الروم الأرثوذكس الاحتلال الإسرائيلي غزة منظمة التعاون الإسلامي
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