منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين داخل كنيسة في غزة

الجمعة 20/أكتوبر/2023 - 02:41 م

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، استهداف الاحتلال الإسرائيلي مبنى كنيسة الروم الأرثوذكس في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا المدنيين بينهم نساء وأطفال.

وجددت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية /واس/ مطالبتها المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، محذرة من خطر استمرار الكارثة الإنسانية نتيجة سياسات العقاب الجماعي والحصار الإسرائيلي المفروض على السكان المدنيين في قطاع غزة، والتجويع والحرمان من المياه والدواء، والغذاء، والكهرباء، والوقود، وغيرها من الاحتياجات الأساسية، ما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.