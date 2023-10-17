اليابان تقدم 10 ملايين دولار مساعدات إنسانية لقطاع غزة

أعلنت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، أن بلادها ستقدم مساعدات بقيمة 10 ملايين دولار للمدنيين فى قطاع غزة، للتعامل مع الأزمة الإنسانية وسط الصراع المستمر بين إسرائيل والجانب الفلسطينى.

ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كاميكاوا قولها، خلال مؤتمر صحفي، أن بلادها ستواصل بذل الجهود الدبلوماسية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتم توفير المساعدة الضرورية، مثل الغذاء والمياه والخدمات الطبية والصحية، للمدنيين الأبرياء واللاجئين الفلسطينيين".

وأضافت كاميكاوا، دون الخوض في تفاصيل، إن المساعدات الإنسانية سيتم تسليمها من خلال المؤسسات الدولية.