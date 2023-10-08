جامعة أسيوط تنظم نموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة التابعة لـ "الفاو"

نظمت كلية الزراعة بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، نموذج محاكاة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة " الفاو" في موسمه الثاني، اليوم الأحد، الثامن من أكتوبر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، تحت إشراف الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة.

حضر الفعالية؛ الدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الصغير محمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل علي تمام وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي أحمد عبد اللاه المشرف الأكاديمي للنموذج بكلية الزراعة، وبمشاركة من أعضاء هيئة التدريس، وحشد من الطلاب، والخريجين؛ من مختلف الكليات.

أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص جامعة أسيوط على تنظيم الكثير من نماذج المحاكاة للمنظمات الدولية والمحلية؛ بما يسهم في خلق جيل قادر على إحداث التغيير في المجتمع بأفكاره البناءة، ومؤهل للمشاركة في مختلف جوانب الحياة العملية؛ من خلال إتاحة الفرصة أمام الطلاب؛ للمشاركة الفعالة، وإظهار طاقاتهم الإبداعية المتميزة، وزيادة وعيهم بالموضوعات، والأعمال، والمؤسسات الدولية، والمحلية، وإكسابهم مهارات البحث، والتواصل، والتفاوض، والتفكير النقدي، والعمل الجماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العليم؛ حرص إدارة الجامعة على دعم، وتشجيع الطلاب، والخريجين؛ لتنمية مهاراتهم، وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات المجتمعية، مشيداً بأهمية نماذج المحاكاة في صناعة خبير المستقبل، والتدريب في المجالات الزراعية، والبيئية، والتغيرات المناخية، وإعدادهم لأدوار قيادية؛ بعد تخرجهم.

وأشاد الدكتور عادل محمد محمود؛ بدعم إدارة الجامعة في إقامة الكثير من الفعاليات التي تتبناها كلية الزراعة، وإتاحة الفرصة لأبنائها الطلاب؛ للإفادة منها، والتي تسهم في تأهيل الطلاب؛ في مجال البحث العلمي، وريادة الأعمال، وسوق العمل، ونشر ثقافة العمل الجماعي، والتطوعي، وموجهاً الشكر لمنظمة "الفاو"؛ على دعمها الكبير لأنشطة النموذج في موسمه الثاني، ومساعدة الطلاب، والخريجين؛ لتحويل المشاريع إلى شركات ناشئة.

وأوضح الدكتور علي عبد اللاه؛ إن النموذج عبارة عن نشاط طلابي بكلية الزراعة- جامعة أسيوط؛ يهدف لمحاكاة منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة؛ لتنمية مهارات الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، وتدريب الطلاب في برنامج التخصصات؛ بالمشاركة مع خمسة موديلز من الجامعات المختلفة؛ لتحسين قدرة الشباب في الجانب الأكاديمي، والخبرة العلمية في خمس تخصصات داخل كلية الزراعة: ( التكنولوجيا الحيوية- الإنتاج الحيواني- الإنتاج النباتي- الصناعات الغذائية- وقاية النبات)، مشيراً أنه على هامش الختام؛ تم إلقاء ثلاث محاضرات عن: الأضرار البيئية والصحية للمبيدات، والتغيرات المناخية وتأثيراتها على قطاع الزراعة، ومهارات النجاح في الحياة.

