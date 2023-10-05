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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مينسك تستضيف اجتماع مجلس الأمن الجماعي الشهر المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن نائب رئيس إدارة التعاون الدولي بوزارة الدفاع البيلاروسية، دميتري ريابيخين، أن اجتماعًا لمجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي، سيعقد الشهر المقبل في بيلاروس، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

 وقال ريابيخين، في مقابلة مع مجلة "إس بي. بيلاروس يوم الأربعاء ": "ستستضيف جمهورية بيلاروس، في نوفمبر المقبل، اجتماعا مشتركا لمجلسي وزراء الدفاع ووزراء الخارجية وأمناء أمن الدولة، وستكون هناك جلسة عادية لمجلس الأمن الجماعي، بقيادة رئيس دولتنا ألكسندر لوكاشينكو".

وينظر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في المسائل الأساسية لأنشطة المنظمة، ويتخذ القرارات التي تهدف إلى تنفيذ أهدافها وغاياتها، كما يضمن التنسيق والأنشطة المشتركة للدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.

ويتكون المجلس من قادة الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي: أرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقرجيزستان وروسيا.

وفي الفترة من 1-6 سبتمبر الماضي، استضافت جمهورية بيلاروس المناورات العملياتية الاستراتيجية المشتركة  لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، التي حملت عنوان "الأخوة القتالية-2023".

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