الدوري الإيطالي.. ميلان بتشكيل هجومي أمام لاتسيو

أعلن ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لاتسيو، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجاري 2023-2024.

يستضيف فريق ميلان، اليوم السبت، نظيره لاتسيو بملعب سان سيرو، في المباراة التي تنطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل مدرب الروسونيري، اللقاء بتشكيل هجومي حيث دفع بالثلاثي أوليفييه جيرو، رافائيل لياو، وكريستيان بوليسيتش.

ويتواجد الجناح النيجيري صامويل تشوكويزي على مقاعد بدلاء الأحمر والأسود، رفقة المهاجم لوكا يوفيتش.

تشكيل ميلان

حراسة المرمى: ماينيان

خط الدفاع: كالابريا - سيمون كيير - توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: لوفتس تشيك - ياسين عدلي - ريندرز

وفي الهجوم: كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافائيل لياو.

ويحتل ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع جاره إنتر ميلان المتصدر بفارق الأهداف، فيما يأتي لاتسيو في المركز الثاني عشر بـ7 نقاط.