"الخارجية الروسية": التعاون التقني مع إيران مستمر ولم يطرأ عليه تغيير

أكد سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، أن التعاون العسكري التقني بين روسيا وإيران مستمر ولم يطرأ عليه أي تغيير.

وشدد ريابكوف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) - على أن التعاون العسكري التقني مع إيران قانوني تماما ويتوافق تماما مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية على السواء.

جاء ذلك في معرض رد ريابكوف على سؤال عما إذا تمكنت موسكو خلال الاتصالات مع الجانب الإيراني، من الحصول على ضمانات بشأن استمرار التعاون العسكري التقني، وذلك على خلفية التقارير التي تحدثت عن اقتراح أمريكي لطهران بشأن تقليص التعاون العسكري مع روسيا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد زعم أن زيادة التعاون العسكري الإيراني الروسي يؤدي إلى "عواقب سلبية" على أوكرانيا ومنطقة الشرق الأوسط، فيما هدد البيت الأبيض بفرض عقوبات على "من يسهل التعاون العسكري" بين روسيا وإيران.