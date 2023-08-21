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الإثنين 21 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"يد الزمالك" يهزم الشعلة اليمني في البطولة العربية

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الشعلة اليمني بنتيجة 51 - 14 في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات للبطولة العربية المقامة حاليا في المملكة العربية السعودية والمؤهلة لكأس العالم للأندية "السوبر جلوب".

قدم لاعبو الزمالك أداء مميزا خلال المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم الأبيض بنتيجة 26 - 6، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة  51 - 14.

بهذه النتيجة يتصدر الزمالك قمة ترتيب المجموعة الثانية؛ ومن المنتظر أن يلتقي الحشد العراقي يوم الأربعاء الموافق 23 أغسطس، ضمن منافسات دور الـ8 من البطولة.

يقود الفريق فنيا؛ أحمد رمضان مديرا فنيا وإيهاب محسن مدربا مساعدا وحمادة عبدالباري مديرا للفريق؛ ومحمد أشرف طبيبا وأحمد صلاح مدربا للاحمال وعادل إمام مديرا إداريا ومحمد سامي إداريا

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