قصة مثل.. «كل إناء ينضح بما فيه»

مثلنا اليوم هو «كل إناء ينضح بما فيه» فهو يتحدث عن وصف أخلاق الشخص أو طريقة تفكيره عند تعامله مع الآخرين، فإذا كان تعاملك بالأخلاق الحميدة فذلك ينبئ عن معدنك الأصيل والصالح والعكس صحيح.

وقصة المثل تعود إلى الزمن السالف حيث كان يعيش ثلاثة أصدقاء كل منهم يحب الآخر وذات مرة اتفقا على الخروج للترفيه، واثناء سيرهم فى الطريق شاهدوا رجلا يحفر الأرض.

كل منهم عبر عن سبب حفر الرجل الأرض من وجهة نظره ومن منطلق تربيته فالأول برر حفر الرجل للارض بأنه قد قتل قتيلا أو سرق كنزا من المال وأراد أن يخفيه.

والثانى برر الحفر بزراعة شيء ما، أما الثالث ذهب إلى أن الرجل يريد حفر البئر حتى يجد المارة ما يروى ظمأهم، وهنا ردد الأخير قوله: "كل إناء بما ينضح بما فيه ".

وصار هذا المثل يتردد حتى يومنا هذا.. «كل إناء ينضح بما فيه».