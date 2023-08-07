الزمالك يعول على غرامة كهربا لحل أزمة مستحقات فريق الكرة قبل بدء الموسم الجديد

يعول مجلس إدارة الزمالك كثيرا، على غرامة محمود كهربا لاعب الأهلي، لصالح الفريق الأبيض والتي تصل إلي 2 مليون دولار و400 ألف وذلك قبل بدء الموسم الجديد.

وستاهم غرامة كهربا لصالح الزمالك بعد اسابيع قليلة، في حل بعض الأزمات داخل النادي الأبيض ماليا، بالإضافة لحل أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول ومدربهم أوسوريو المتأخرة منذ أشهر.

كما يعول الزمالك على مبلغ كبير سيحصل عليه من الشركة الراعية، بالإضافة الاشتراكات الأعضاء.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يوم عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية على أن يعود الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ويعد موسم الزمالك المنقضي من أسوأ مواسمه التاريخية، حيث بدأ الفريق الموسم بخسارة السوبر المصري السعودي أمام الهلال السعودي، ثم خسر السوبر المصري أمام الأهلي، ثم خرج من دوري أبطال أفريقيا من دور المجموعات، ثم خرج من بطولة كأس الرابطة، ثم خرج من كأس مصر في النسخة الأخيرة من نصف النهائي أمام بيراميدز، ثم انسحب من خوض السوبر المصري، ثم خسر الدوري المصري رسميا لصالح الأهلي، ثم خرج منذ أيام قليلة من البطولة العربية للأندية من دور المجموعات.