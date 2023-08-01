غضب في الزمالك من كارلوس أسوريو لهذا السبب

يسيطر الغضب الشديد على إدارة الزمالك، ولجنة الكرة بالنادي، اتجاه المدرب الكولومبي أوسوريو وذلك بسبب كثرة طرق اللاعب التي يخوض بها الفريق المباريات، بالإضافة لبعض الأفكار الفنية التي يطبقها .

ومن ضمن الأمور التي أغضب لجنة الكرة بالزمالك، إشراك المدرب الكولومبي لبعض اللاعبين في مركز المهاجم لا يجيدون اللعب بهذا المركز مثل شيكابالا، وذلك في ظل وجود مهاجمين بدلاء لسيف الدين الجزيري مثل ناصر منسي .

ويستعد الفريق الأبيض للقاء النصر السعودي المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية .

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولة العربية كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحى - محمد نديم.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري - محمد طارق – أحمد فتوح - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: محمد أشرف " روقا" - نبيل عماد دونجا - حمدي علاء - محمد حسام "بيسو" - عمرو السيسي - أحمد سيد "زيزو " - يوسف إبراهيم "أوباما" – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد عبد الرحيم "ايشو" – إبراهيما نداى – محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – ناصر منسى – علي ياسر - محمد صلاح ذكي.