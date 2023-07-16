"أوشايا" يسجل هدف التعادل للمقاولون في مرمى الأهلي

منح اللاعب جوزيف أوشايا هدف التعادل للمقاولون العرب في مرمى الأهلي، باللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب “عثمان أحمد عثمان” بالجبل الأخضر في الجولة الـ34 من الدوري الممتاز.

وجاء هدف “أوشايا” في الدقيقة 24، بعدما أحرز أليو ديانج هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 16 من بداية اللقاء بعد تمريره رائعة من أحمد نبيل كوكا.

ويخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح - كريم الدبيس - رامي ربيعه - محمد فخري.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمد الضاوي كريستو - محمد شريف.

وجاء تشكيل المقاولون كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: احمد علاء وفاروقا نور الدين وعمر فايد أحمد الشيمي.

خط الوسط: محمد مجلي وجوزيف بنسون ومحمد سالم واحمد عاطف قطة.

وخط الهجوم: جون أوكلى وعمر سفيولا.

ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة وحسم لقب الدوري رسميا، بينما يحتل المقاولون العرب المركز الثامن برصيد 44 نقطة.