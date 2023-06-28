في أول أيام عيد الأضحى.. وكيل صحة الدقهلية يجتمع بقيادات المديرية

عقد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، اجتماعا مع قيادات المديرية ومديري العموم للوقوف على جاهزية جميع الإدارات والمستشفيات لتقديم جميع الخدمات الصحية للمواطنين خلال عيد الاضحى المبارك وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة.

فيما حضر الاجتماع الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجي والدكتورة لمياء سلامة مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمد مسعد مدير عام إدارة طب الاسنان والدكتورة اشواق السيد مدير إدارة الصيدلة والدكتور احمد المكاوي منسق المبادرات الرئاسية.

وناقش مكين، خلال الاجتماع على ضرورة التواجد المستمر وتكثيف المرور أثناء عطلة العيد والتأكد من انتظام سير العمل وتواجد جميع الأطقم الطبية في اماكن عملها ومدي توافر الأدوية بصيدليات الطوارئ ومتابعة فرق حملة 100 يوم صحة الثابتة والمتنقلة، وتذليل أي معوقات لسير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها فورا.

وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم محاسبة المقصرين في حالة عدم التواجد في اماكن العمل أو التقصير في تقديم الخدمات الطبية.

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