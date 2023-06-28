أفضل طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني من الأضحية

يبحث الكثير من المصريين في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، على طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل خاصة بعد استخراج كبد الأضحية، ونقدم لكم في هذا الموضوع أفضل طريقة لعمل كبدة الأضحية بطريقة الاسكندرانية الشهيرة.

المقادير



نصف كيلو من الكبدة وتقطيعها قطع صغيرة الحجم.

ربع كوب من الخل.

ملعقتين من عصير الليمون.

ثوم مقطع إلى شرائح رقيقة.

رشة من الكزبرة الجافة.

رشة من الكمون.

فلفل رومي ملون ومقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.

قرن من الفلفل الأحمر الحار والمقطع إلى شراح دائرية صغيرة.

رشة مناسبة من الملح.

رشة من البهارات.

رشة من الملح حسب الرغبة.

رشة من الفلفل الأسود.

3 ملاعق طعام كبيرة من الزيت.

طريقة التحضير