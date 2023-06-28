أفضل طريقة لعمل الكبدة الإسكندراني من الأضحية

يبحث الكثير من المصريين في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، على طريقة عمل الكبدة الاسكندراني في المنزل خاصة بعد استخراج كبد الأضحية، ونقدم لكم في هذا الموضوع أفضل طريقة لعمل كبدة الأضحية بطريقة الاسكندرانية الشهيرة.
المقادير
نصف كيلو من الكبدة وتقطيعها قطع صغيرة الحجم.
ربع كوب من الخل.
ملعقتين من عصير الليمون.
ثوم مقطع إلى شرائح رقيقة.
رشة من الكزبرة الجافة.
- رشة من الكمون.
- فلفل رومي ملون ومقطع إلى مكعبات صغيرة الحجم.
- قرن من الفلفل الأحمر الحار والمقطع إلى شراح دائرية صغيرة.
- رشة مناسبة من الملح.
- رشة من البهارات.
- رشة من الملح حسب الرغبة.
- رشة من الفلفل الأسود.
- 3 ملاعق طعام كبيرة من الزيت.
طريقة التحضير
- أحضري وعاءً مناسبًا لخلط مكونات تتبيلة الكبدة، ثم قومي بوضع كل من الخل وعصير الليمون، والثوم والفلفل الحار، والبهارات والكمون والكزبرة والفلفل، والملح والشطة، والفلفل الرومي، وامزجيهم جيدًا.
- أضيفي الكبدة إلى مكونات التتبيلة وقلبي جيدًا، ثم اتركيها في المكونات لمدة نصف ساعة على الأقل.
- ضعي مقلاة على النار وبها كمية من الزيت واتركيه إلى أن يسخن.
- أضيفي الكبدة إلى الزيت مع مراعاة عدم التقليب حفاظًا على السوائل الموجودة بها، ويمكنك تقليبها ولكن ببطء ولمرات قليلة متباعدة، حيث يفضل تقليبها من وقت لآخر حتى تنضج من جميع الاتجاهات.
- ارفعي الكبدة من على النار وضعيها في طبق لائق للتقديم.
- يمكن تقديم الكبدة مع الخبز البلدي وسلطة الطحينة والمخلل والسلطة الخضراء.