محافظة الأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بسبب أرتفاع درجات الحرارة

أعلنت محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، رفع درجة الاستعداد نتيجة للتغيرات التي تشهدها حالة الطقس من خلال ارتفاع درجات الحرارة وذلك تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر.

وقال محسن الشامي مدير إدرة الازمات والكوارث والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الأقصر، أنه طبقا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية والذي يُشير إلى حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تم رفع درجة الاستعداد بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة، للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الأمطار المتوقعة والرياح المحملة بالأتربة.

وأهابت الادارة العامة للأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ والكوارث بمحافظة الأقصر، بالمواطنين الحذر واتخاذ كافة سبل الوقاية وطالبت المواطنين بعدم التعرض لاشعة الشمس المباشرة مع ارتداء الملابس القطنية، وتغطية اليدين وارتداء أغطية رأس بيضاء أو فاتحة اللون اذا اضطررت للخروج، والبحث عن الظل، وتخفيض المجهود البدني قدر الإمكان، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية.

كما اهابت بضرورة إخلاء السيارات من المواد القابلة للاشتعال، وزجاجات الكحول، والمشروبات الغازية، وأجهزة اللاب توب والتليفونات المحمولة، والعطور وبطاريات الاجهزة بشكل عام، وتجنب السفر بالسيارة في فترة الظهيرة وأثناء نشاط الرياح المحملة بالاتربة خاصة علي الطرق الصحراوية.

وتضمن تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية، احتمالية تعرض البلاد إعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 07 يونيو 2023 إلى ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء يصاحب ذلك نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة بدايةً من يوم الخميس 8 يونيو حتى يوم الجمعة 9 يونيو على ذات المناطق بالإضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد والصحراء الغربية وسيناء وجنوب البلاد، وقد تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة، مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية تمتد خفيفة على القاهرة والوجه البحري ورعدية أحيانًا على بعض المناطق.