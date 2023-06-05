الإفتاء توضح حكم الحصول على سمسرة وعمولة.. فيديو

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم الحصول على سمسرة أو عمولة فى تجارة أو عملية بيع ما، ومتى تكون العمولة حلال ولا فيه شيئا من الحرام.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الاثنين: "الصورة المباحة للسمسرة والعمولة يجب أن تكون بالاتفاق والتراضى، وبالوضوخ وليس بالغش والاستغلال أو الفرق فى السعر، إذا خلت من هذه المعاني التى يقبحها الشرع، فلا مانع من هذه العمولة سواء فى حق اللى هيشترى أو اللى هيبيع".

وتابع: "مفيش مشكلة اجتنب كل هذه الأمور التى يبغضها الشرع، والعمولة تعتبر حلال، ولا حرام فيها، ما دام اتفقتكم بدون غش أو استغلال أو فرق سعر وكل الأمر بالوضوح والتراضى فلا مانع من العمولة".

