دوري المؤتمر الأوروبي.. وست هام يواجه ألكمار بتشكيل هجومي

أعلن ديفيد مويس، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ألكمار الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل وست هام، اليوم الخميس، ضيفًا على ألكمار بملعب استاد أفاس، في اللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويبدأ مويس، المباراة أمام ألكمار بتشكيل هجومي، لحجز مقعد في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث دفع بالثلاثي، جارود بوين، مايكل أنطونيو، والجزائري سعيد بن رحمة.

تشكيل وست هام

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: كيرير - زوما - نايف أكرد - كريسويل

خط الوسط: سوستشيك - ديكلان رايس - لوكاس باكيتا

وفي الهجوم: جارود بوين - مايكل أنطونيو - سعيد بن رحمة.

وكانت مباراة الذهاب بنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، انتهت بفوز وست هام بهدفين مقابل هدف على ألكمار بملعب لندن الأولمبي.