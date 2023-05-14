18 مايو.. فيلم "الصف الأخير" في دور السينما بالخليج

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم “الصف الأخير” بطولة بيومي فؤاد وتيام قمر عن طرحه في دور العرض السينمائية في المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، سلطنة عمان، الكويت، العراق والأردن يوم 18 مايو الجاري، وذلك بعد يوم واحد من طرحه في شباك التذاكر بالسينمات المصرية.

تدور قصة فيلم "الصف الأخير" حول شاب قليل الخبرة بالحياة وينظر لكل ما حوله من زاوية واحدة. يخوض رحلة من يوم واحد تقلب كل المفاهيم لديه رأساً على عقب.

يقوم ببطولة الفيلم بيومي فؤاد وتيام قمر، ويشاركهما ياسر الطوبجي، محمد عبد العظيم، أمجد عابد، والوجه الجديد نورا عبد الرحمن. الفيلم قصة وسيناريو شريف محسن، مي زيادي، علاء حسن، وحوار علاء حسن. من إخراج شريف محسن.

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