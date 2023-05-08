وداعا إمام مسجد رسول الله.. من هو الشيخ محمد خليل القارئ؟

خيمت حالة من الحزن والأسى على المملكة العربية السعودية خاصة والأمة الإسلامية عامة، حيث انتقل إلى رحمة الله، الشيخ محمد خليل القارئ إمام الحرم النبوي سابقا وإمام مسجد قباء بالمدينة المنورة بعد معاناة مع المرض، حيث أعلنت وسائل إعلام سعودية أن الشيخ القارئ انتقل إلى رحمة الله عند الساعة الثانية من صباح اليوم، وسيصلى عليه بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد النبوي.

وأصيب الشيخ محمد خليل القارئ بوعكة صحية في أدت إلى دخوله العناية المركزة، ليلحق أخويه ووالده، حيث ينحدر الشيخ محمد خليل القارئ من أسرة قرآنية حظي اثنان منها بشرف الإمامة في الحرم النبوي، هما الشيخ محمد وشقيقه محمود الذي توفي قبله بعام في يونيو العام الماضي، وقبل 5 أعوام توفّي أخوهما أحمد وكان قارئًا من أشهر قراء المملكة العربية السعودية، والقراء الثلاثة هم أبناء شيخ أئمة الحرمين الشريفين الشيخ خليل عبد الرحمن القارئ الذي توفي في سبتمبر عام 2018.

يعتبر الشيخ محمد خليل صاحب الأصول الباكستانية من أشهر أئمة وخطباء المملكة العربية السعودية، والذي وافته المنية صباح اليوم الاثنين ثمانية مايو 2023 ، حيث تميز الشيخ محمد خليل بمعرفته الواسعة في المجال الديني وكفاءته في الخطابة في المساجد وتلاوة القرآن الكريم بطريقة جميلة.

يذكر أن الشيخ محمد قد كُلّف بإمامة المسجد النبوي في شهر رمضان عامي 1437و 1438هـ.