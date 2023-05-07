مدبولي: مستعدون لتوفير الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن استعداد مصر لتوفير كافة أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية الشقيقة في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية بغرض تعظيم استفادة تلك الدول من إمكانيات البنك والميزة النسبية لكافة المؤسسات التابعة له.



وأضاف “مدبولي”، خلال مؤتمر إقرار الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة 2023 - 2027، أن الدول النامية والأقل نموا هي الأكثر تأثرا من العواقب السلبية اليوم خاصة متوسطة الدخل وتحديات غير مسبوقة في إيجاد سبل تمويل عادلة للاستثمار في تنمية قدراتها البشرية وقطاعاتها الاقتصادية المختلفة.



وتابع: “من الضروري صياغة خارطة طريق تطورها مجموعة البنك الدولي بشكل عاجل ومتوازن من أجل معالجة حجم التحديات التنموية المتسارعة بشكل أفضل وأكثر تأثيرا”.

