الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا يعقدان الحوار الثامن حول حقوق الإنسان في كييف

الخميس 27/أبريل/2023 - 03:34 م

عقد الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا الحوار الثامن حول حقوق الإنسان بهدف منع ومعالجة أي انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك في الأراضي المُحتلة مؤقتًا وفي الأراضي المُحررة في أوكرانيا. و

جاء في بيان صحفي نشرته دائرة الشئون الخارجية التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، أن الطرفين ناقشا في حوارهما الذي انعقد يوم أمس في كييف انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سياق العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مثل القتل التعسفي والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وسوء معاملة المعتقلين وترحيلهم ونقلهم قسرًا مع المدنيين، وخاصة الأطفال، إلى الأراضي المحتلة مؤقتًا لروسيا.

وأضاف البيان:" أن الطرفين أبدا اهتمامًا خاصًا للنظر في تأثير الحرب الروسية على الحقوق المتعلقة بالصحة والعمل والتعليم والمياه والصرف الصحي والسكن اللائق. وركزت المناقشات على الدمار الشامل والخسائر والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية التي تؤثر بشكل مباشر على توفير الخدمات الأساسية والتمتع بحقوق الإنسان. وشددا على أهمية الدعم الدولي لانتعاش أوكرانيا".

وتابع: أعرب الجانبان عن مخاوفهما بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق المحتلة مؤقتًا من قبل روسيا وناقشا، على وجه الخصوص، القيود المفروضة على الحقوق المدنية والسياسية، لا سيما إجبار المواطنين الأوكرانيين على تغيير الجنسية أو الحصول على جواز سفر روسي والقيود المفروضة على حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام وحرية التجمع وحرية الدين أو المعتقد والتعبئة القسرية، فضلًا عن القيود المفروضة على وصول المنظمات الدولية وغير الحكومية.