جنون العالم السرى للتجسس «5»

عندما يصبح الجاسوس فى مأزق يمضغ ذراع النظارة لتسميم نفسه وتجنب التعذيب

مؤلف الأطفال الشهير رولد دال كان جاسوسًا خارقًا

وكالة الاستخبارات السوفيتية «SMERSH» فى روايات جيمس بوند كانت موجودة بالفعل

الكثيرون من رجال المخابرات فى العالم يرون أنفسهم ورثة مهمة وطنية تاريخية، ويجلس رئيسا «GCHQ» و«MI6» تحت صور من القرن السابع عشر لكسر الشفرات.

بعض المشاكل الدائمة فى عمليات التجسس ترجع إلى التداخل المزدوج أو المعلومات السيئة أو السياسيين والجمهور الذين يريدون فقط سماع المعلومات الاستخباراتية التى تؤكد وجهات نظرهم، ويجدر بنا التساؤل عما إذا كان مستقبل العالم السرى سيكون متوقعا، بينما تهدد عمليات القرصنة على مستوى الدولة، والإرهاب المحلى اليمينى المتطرف، والتحولات الأساسية فى النظام السياسى العالمى، بإعادة تشكيل العالم السرى بطرق تعنى أن الماضى لا يزال، كما كان دائمًا، مجرد دليل غير كامل.

ثمة حكايات طريفة تشرح ذلك؛ منها أن أحد ضباط وكالة المخابرات المركزية فى الاتحاد السوفيتى استخدم خط هاتف غير مؤمن لتحديد موعد عشاء، من ناحية أخرى، أدرك أن الكى جى بى كان تقود سيارة أمامه وخلفه؛ لذلك عندما ضل الطريق، اتبع ببساطة «KGB» مباشرة إلى المطعم.

مخاطر التجسس

كانت النظارات الانتحارية فى الحرب الباردة تحتوى على حبة سيانيد واحدة مخبأة فى الذراع، عندما يجد الجاسوس نفسه فى مأزق، يمكنه مضغ ذراع النظارة لتسميم نفسه وتجنب التعذيب، واللعب بالنظارات هو عادة عصبية شائعة جدًا بين الجواسيس.

استخدمت روسيا حيلة خفية بشكل لا يصدق للتعرف على مئات الجواسيس الروس؛ فينما سيستخدم الأمريكيون مواد أساسية عالية الجودة ومقاومة للصدأ فى وثائقهم، بينما استخدم الروس الفعليون المواد الأساسية الرخيصة التى تركت وراءهم بقعا من الصدأ.

مصنع الشوكولاتة تشارلى

يقال إن مؤلف الأطفال الشهير رولد دال كان جاسوسا خارقا؛ يقيم علاقات جنسية مع عدد لا يحصى من نساء المجتمع الراقى أثناء إقامته فى الولايات المتحدة، وجمع المعلومات الاستخباراتية للبريطانيين.

كان رولد دال، جاسوسًا وطيارًا مقاتلًا فى الحرب العالمية الثانية قبل أن يصبح مؤلف كتب أطفال محبوبا حيث ألف جيمس والخوخ العملاق وتشارلى ومصنع الشوكولاتة وماتيلدا وأكثر من ذلك، كان دال عضوًا فى سلاح الجو وشارك فى عملية تجسس سرية.

كان للكاتب البريطانى رولد دال، ما يكفى من المغامرات ليستمر عدة مرات قبل أن يجد رسالته فى كتابة كتب الأطفال.

بدأ كل شيء خلال الحرب العالمية الثانية عندما ترك دال وظيفته فى صناعة النفط فى تنزانيا للتجنيد فى سلاح الجو الملكى فى عام 1939، على الرغم من أن طوله يزيد علي ستة أقدام، مما جعل من الصعب عليه أن يتناسب مع قمرة القيادة، أصبح طيارًا مقاتلًا، لكن فى رحلته الأولى تحطم فى الصحراء الليبية كتب دال لاحقًا أنه تم إسقاطه، لكنه كان حادثًا عرضيًا.

وقد أدى الحادث إلى كسر فى جمجمته وإصابة عموده الفقرى وتدمير أنفه، تركه التورم غير قادر على الرؤية مؤقتًا، واستغرق الأمر عدة أشهر حتى تعافى دال، لكنه رفض فرصة للعودة إلى الوطن للتعافى على أمل الطيران مرة أخرى، وفى ربيع عام 1941، تم السماح له بالانضمام إلى المعركة ضد الغزو الألمانى لليونان.

فى هذه المعركة، كان عدد الطائرات البريطانية أقل بكثير من عدد الطائرات الألمانية، وكانت المعارك الجوية غالبًا مميتة للطيارين البريطانيين، نجا دال من الرحلات الجوية الخطيرة، بعد ذلك طار فقط لبضعة أسابيع أخرى. عانى من صداع مؤلم بشكل متزايد بسبب إصاباته السابقة، واعتبر غير لائق للطيران.

فى عام 1942، كانت أمريكا حليفًا حديثًا فى الحرب العالمية الثانية، لكن لا يزال فى البلاد العديد من الانعزاليين الذين لم يكونوا سعداء بالانضمام إلى القتال، حتى أن البعض رأى أن الرئيس فرانكلين دى روزفلت، قد تآمر للسماح لبيرل هاربور بالحدوث من أجل دفع أمريكا نحو الحرب، بصفته طيارًا مقاتلًا جريحًا، تم إرسال دال إلى السفارة البريطانية فى واشنطن العاصمة، للمساعدة فى إثبات قضية تورط الولايات المتحدة فى الحرب.

لأن دال ساحرًا، فقد تم دعوته لحفلات العشاء وحفلات الكوكتيل، ساعده صداقة تشارلز مارش، صاحب صحيفة وقطب النفط، فى النهاية، انخرط دال فى عملية التجسس السرية للتنسيق الأمنى ​​البريطانى.

كان عملاء «BSC» يراقبون تورط الولايات المتحدة فى الحرب، بالإضافة إلى فحص أى خطط لما بعد الحرب قد تكون الولايات المتحدة قد أعدتها. وكان عمله كجاسوس يستدعى دال لحضور الكثير من حفلات العشاء والكوكتيل؛ لكنه فى ذلك الوقت كان يقوم بالإبلاغ عن الحكايات والشائعات التى سمعها إلى «BSC».

عندما تمت دعوة دال لزيارة هايد بارك مع الرئيس روزفلت والسيدة الأولى إليانور روزفلت، قام بتدوين ملاحظات لتمريرها إلى «BSC»، من بين أصدقاء دال ومعارفه البارزين، نائب الرئيس هنرى والاس، كان الاثنان يلعبان التنس بانتظام، ثم السناتور هارى ترومان، الذى انضم الى دال للعب البوكر، كان لدال أيضًا العديد من الحكايات، بما فى ذلك مع عضوة الكونجرس كلير بوث لوس. لم تكن عضوة الكونجرس من أشد المؤيدين للمصالح البريطانية. ربما تم توجيه دال لتشجيعها على تغيير هذه الآراء.

ساعد مارش صديق دال عن غير قصد فى تجسس الرجل الأصغر عندما عرض على دال بعض الأوراق من والاس بخصوص خطط أمريكا لصناعة الطيران بمجرد انتهاء الحرب. كان دال مفتونا جدا بما قرأه لدرجة أنه رتب لشخص ما ليأتى ويأخذ الأوراق ليتم نسخها، وأثناء حدوث ذلك، ظل أمام المرحاض ليبحث عن ذريعة إذا تساءل أى شخص عن سبب استغراقه وقتا طويلا لقراءة الوثيقة.

كان دال محل تقدير كاف لدرجة أنه حتى عندما لم يرغب كبار المسئولين فى السفارة فى وجوده بعد الآن؛ رتبت BSC لعودته إلى الولايات المتحدة، وكان لديه ما يكفى من الجاذبية لدرجة أنه كان قادرا على مساعدة إرنست همنجواى فى السفر إلى لندن، حيث عمل دال كمدير همنجواى قبل يوم النصر.

رغم أن كونك ملحقا بالسفارة وجاسوسا كافيا لشغل معظم الناس - لكن دال وجد أيضا وقتا للكتابة أثناء عمله فى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية. أثارت إحدى المقالات حول حادث تحطم الطائرة فى ليبيا إعجاب الكاتب سى. إس فورستر ‏؛ كاتب، سيناريست، صحفى وروائى بريطانى، لدرجة أنه ساعد دال فى نشرها في «Saturday Evening Post».

كان مشروع دال الآخر حول «gremlins» الجريملين هو مخلوق فولكلورى مؤذ تم اختراعه فى بداية القرن العشرين لشرح الأعطال فى الطائرات، كان لهذه المخلوقات تاريخ طويل داخل سلاح الجو الملكى البريطانى، وغالبًا ما تتلقى اللوم عن الأعطال الميكانيكية، أدى عمل دال فى قصة عن «gremlins» إلى اهتمام والت ديزنى. ظهرت «gremlins» فى كتاب مصور نشر تحت رعاية ديزنى فى عام 1943، أرسل نسخة إلى إليانور روزفلت مما ساعد الاثنين على تكوين صداقتهما.

الصادم أيضًَا أن وكالة الاستخبارات السوفيتية «SMERSH»، التى وظفت الدكتور نو وجولد فينجر فى روايات جيمس بوند، كانت موجودة بالفعل.

كان «Smert Shpionam»، المعروف باسم «Death to Spies»، منظمة تعمل خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت إحدى مهامها استعادة شظايا جمجمة هتلر. نعلم أن بوند موجود بالفعل فى المزيج، لكنه يبدو أيضا وكأنه مؤامرة رائعة لفيلم إنديانا جونز.

كانت «SMERSH» منظمة شاملة لثلاث وكالات مستقلة لمكافحة التجسس فى الجيش الأحمر تشكلت فى أواخر عام 1942 أو حتى قبل ذلك، ولكن تم الإعلان عنها رسميا فقط فى 14 أبريل 1943. صاغ جوزيف ستالين اسم «SMERSH»، كان التبرير الرسمى لإنشائها هو تخريب محاولات القوات الألمانية النازية للتسلل إلى الجيش الأحمر على الجبهة الشرقية.

حدد النظام الأساسى الرسمى لـ«SMERSH» المهام التالية التى يتعين على المنظمة القيام بها: مكافحة التجسس، ومكافحة الإرهاب، ومنع أى نشاط آخر للمخابرات الأجنبية فى الجيش الأحمر؛ محاربة العناصر المعادية للسوفييت فى الجيش الأحمر؛ حماية الخطوط الأمامية من اختراق الجواسيس والعناصر المعادية للسوفييت؛ التحقيق مع الخونة والفارين والجراح الذاتية فى الجيش الأحمر؛ وفحص الأفراد العسكريين والمدنيين العائدين من الأسر.

كان رئيس الوكالة طوال فترة وجودها فيكتور أباكوموف، الذى ترقى ليصبح وزيرا لأمن الدولة فى سنوات ما بعد الحرب.

فى أدوار مكافحة التجسس والاستخبارات المضادة، يبدو أن «SMERSH» كان ناجحة للغاية طوال الحرب العالمية الثانية، أسفرت أعمال «SMERSH» عن العديد من عمليات القبض والهروب والانشقاقات لضباط ووكلاء المخابرات الألمانية، الذين تحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين، فى الواقع، بدأ الألمان فى التفكير فى المهمات التى كانت خسائرهم فيها أقل من تسعين فى المائة مرضية، وفقا لمصادر ألمانية، جعل السوفييت حوالى 39500 عميل ألماني عديم الفائدة بحلول نهاية الحرب.

استخدم «SMERSH» عددًا من تكتيكات مكافحة التجسس المختلفة: المخبرين وقوات الأمن والألعاب اللاسلكية وتمرير المعلومات المضللة، مما يضمن مصداقية الجيش والسكان المدنيين.

أنشأ «SMERSH» نظامًا للمخبرين عن طريق إرسال ضابط «SMERSH» إلى كل كتيبة مكونة من 1000 إلى 1500 رجل، يقوم كل ضابط «SMERSH» بتجنيد عدد من المقيمين الذين قاموا بتجنيد المقيمين الاحتياطيين الخاصين بهم وما بين ستة وثمانية مخبرين.

أبلغ المخبرون عن أولئك المتعاطفين مع الألمان، والهجر، والمواقف غير الوطنية، وانخفاض الروح المعنوية، وتم السماح لهم باتخاذ إجراءات تصحيحية فورية إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

جند «SMERSH» ما بين 1.540.000 و3.400.000 من المخبرين، ومع ذلك أجبرت «SMERSH» ما يصل إلى نصف جميع المخبرين على العمل لديهم.

من أجل تأمين مؤخرة الجيش الأحمر، قام «SMERSH» بإجلاء المدنيين وإقامة نقاط تفتيش لتأكيد السيطرة المادية، بعد ذلك سعى العملاء إلى البحث عن الأشخاص المشبوهين الذين قد يكونون عملاء ألمان واعتقلوا أخيرًا، استجوب «سميرش» أولئك المعتقلين.

بالمقارنة مع سابقتها مديرية الإدارات الخاصة «UOO»، كان «SMERSH» يركز فى الغالب على الجواسيس الأعداء، على الرغم من أن جنود الجيش الأحمر كانوا لا يزالون موضع شك، أبقى أباكوموف ستالين على اطلاع دائم بجميع القادة رفيعى المستوى، وسلوك عدد من كبار الضباط العسكريين.

ولإرباك المخابرات الألمانية بالمعلومات المضللة، استخدم «SMERSH» تشغيل الراديو ولعب أكثر من 183 لعبة راديو على مدار الحرب، تعد عملية «Opyt» مثالًا جيدًا على فعالية هذه الألعاب الإذاعية، بين مايو ويونيو 1943، استخدم «SMERSH» ثلاثة عملاء ألمان لنشر معلومات مضللة حول هجوم كورسك المضاد من خلال الإشارة إلى أن الجيش الأحمر بدأ فى الحفر بدلًا من الاستعداد لهجوم.

مما ساهم فى نجاح الهجوم المفاجئ للجيش الأحمر قبل عملية «Bagration»، أكبر عملية للحلفاء فى الحرب العالمية الثانية، ألقت «SMERSH» القبض على ومضاعفة عدد من العملاء الألمان الذين خدعوا الجيش الألمانى فى التقليل من عدد القوات السوفيتية بمقدار 1.2 مليون رجل.

لعبت «SMERSH» دورًا رئيسيًا فى إنشاء ومراقبة العمليات الحزبية خلف الخطوط الألمانية، بعد الاستيلاء على الأراضى التى تسيطر عليها ألمانيا والتوحيد مع الجيش الأحمر، أجرى «SMERSH» مقابلات مع الثوار من أجل تحديد ولاء الثوار للنظام.

تحدث لعبة «Death to Spies» من منظور الشخص الثالث، يتحكم اللاعب فى ستروجوف، وهو نقيب في «SMERSH»، وكالة مكافحة التجسس السوفيتية، ويستطيع ستروجوف الجرى والقفز والانحناء والزحف وتسلق العوائق وقيادة المركبات، تجرى أحداثه فى الحرب العالمية الثانية، ويطلب من اللاعب إكمال المهام المختلفة فى أراضى العدو، مثل قتل الأهداف وسرقة المستندات، ويتم التركيز على التخفى، عدد أفراد العدو عددًا كبيرًا فى كل مهمة، ويمكن أن يفشل فى مهمة إذا تم إطلاق الإنذار.

ترتبط مهام اللعبة بمشاهد سينمائية، تتم جميعها فى عام 1951، تبدأ الحبكة باعتقال «ستروجوف» بعد سقوط رئيس «SMERSH»، فيكتور أباكوموف، واستجوابه حول سلسلة من المهام التى شارك فيها من عام 1943 حتى عام 1946 فى محاولة لتحديد مدى علاقاته مع «أباكوموف».

فى الواقع تدير وكالة المخابرات المركزية برنامجًا جامعيًا ومدرسة تخرج وتدرب الطلاب على التكنولوجيا واللغة والمواضيع الأخرى المفيدة بشكل خاص للجواسيس.

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