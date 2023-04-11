أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و937 شاحنة و 62 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 515 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 422 شاحنة و 3 سيارة .
واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس و الحرية2 بينما تغادر السفينتين دليلة وأمل، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين دليلة و امل وغادرت السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2500 طن بضائع و 255 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا بينما تغادر السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا ، ايلة وبريدج .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1555 راكب بموانيها .
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تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و937 شاحنة و 62 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 515 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 422 شاحنة و 3 سيارة .
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، و937 شاحنة و 62 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5500 طن بضائع ، 515 شاحنة و 59 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع ، 422 شاحنة و 3 سيارة .