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الإثنين 11 يوليو 2022
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

حمض الجليكوليك يحارب الشوائب والشيخوخة لدى البشرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أفادت دراسة لبوابة الجمال "هاوت.دي" أن لحمض الجليكوليك Glycolic acid فوائد على جمال وشباب البشرة، ويحارب الشوائب والشيخوخة ليمنح البشرة مظهراً نقياً مفعماً بالشباب والحيوية.
وأوضحت أنه يندرج ضمن أحماض ألفا هيدروكسي، التي تعتبر من أكثر أنواع التقشير الكيميائي فعالية، مشيرة إلى أنه يزيل خلايا الجلد الميتة، ويضبط إفرازات الغدد الدهنية للقضاء على الشوائب مثل البثور، ومحاربة التجاعيد، وتسريع وتيرة تجدد الخلايا، فضلاً عن ترطيب البشرة.

وأضافت أنه بفضل هذه الخصائص، يساعد في الحصول على بشرة نقية ونضرة وشابة وذات مظهر موحد ومتجانس وبملمس مخملي، مشيرة إلى أنه يناسب للبشرة الجافة والدهنية والمتقدمة في العمر بصفة خاصة.
ومن جهة أخرى على المرأة ذات البشرة الحساسة استشارة الطبيب قبل استخدامه لأنه قد يتسبب في تهيج البشرة.

حمض الجليكوليك يحارب الشوائب والشيخوخة للبشرة الجافة والدهنية والمتقدمة في العمر