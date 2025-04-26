الرئيس الأمريكي وزوجته يغادران روما عائدين إلى واشنطن

غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، اليوم السبت، روما عائدين إلى الولايات المتحدة عقب حضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل البابا فرانسيس.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الرئيس الأمريكي اجتمع مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ملوني قبيل توجهه إلى مطار فيوميتشينو من أجل العودة إلى بلاده.

وأشارت القناة إلى أنه لم يتضح بعد ما إذا كان ترامب قد التقى مجددا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أم لا، عقب اجتماعهما في وقت سابق اليوم في كاتدرائية القديس بطرس قبيل الجنازة.

وكان قد تم في وقت سابق اليوم تشييع جنازة البابا فرانسيس من ساحة كاتدرائية القديس بطرس في روما بحضور عدد من القادة والزعماء حول العالم من بينهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز وغيرهم.

وكان الفاتيكان قد أعلن يوم الإثنين الماضي وفاة البابا فرانسيس عن عمر ناهز 88 عاما، بعد أن عانى من أزمة صحية خطيرة إثر إصابته بالتهاب رئوي مزدوج هذا العام.. ومثلت وفاته صدمة بعد أن تجول في ساحة القديس بطرس في سيارة بابوية مفتوحة لتحية الحشود المبتهجة في عيد القيامة يوم الأحد الماضي.

