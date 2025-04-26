رسميًا.. نيس يعلن إصابة محمد عبدالمنعم بالرباط الصليبي

أعلن نادي نيس الفرنسي رسميا إصابة محمد عبد المنعم مدافع الفريق ومنتخب مصر بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد الإصابة التي تعرض لها ضد في مباراة نيس وباريس سان جيرمان أمس في الدوري الفرنسي.

إصابة عبد المنعم بالرباط الصليبي

وقال الموقع الرسمي لنادي نيس الفرنسي: “إصابة محمد عبد المنعم كانت الشاغل الكبير بعد فوز نيس على باريس سان جيرمان 3-1”.

وHضاف البيان: “في الدقيقة 63، سقط محمد عبد المنعم في منطقة الجزاء، وأظهرت الفحوصات الطبية لاحقًا أنه يعاني من قطع في الرباط الصليبي والنادي يتعهد بدعمه خلال فترة التعافي”.

وتعرض الدولي المصري محمد عبد المنعم، لاعب نيس، لإصابة قوية أمام باريس سان جيرمان التي أقيمت على ملعب «بارك دي برانس»، في إطار الجولة 31 من بطولة الدوري الفرنسي.

وخرج عبد المنعم من الملعب على “نقالة طبية” وسط بكاء شديد من اللاعب

مدرب نيس يثير القلق

أثار فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، القلق بشأن إصابة مدافعه المصري محمد عبد المنعم، التي تعرض لها خلال مواجهة باريس سان جيرمان، مساء الجمعة، ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

قال فرانك هايس في المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب اللقاء: "سننتظر نتائج الفحوص الطبية، لكن الأمر لا يبدو مطمئنًا بالنسبة لركبته".

وشارك عبد المنعم في التشكيلة الأساسية لنيس، لكنه اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 67 بعد تعرضه لإصابة قوية في الركبة، ظهرت آثارها عليه بوضوح، حيث غادر الملعب باكيًا على نقالة طبية، في مشهد أثار تعاطف الجماهير وزملائه.