زيلينسكي: عقدت اجتماعًا رمزيًا مع ترامب في روما

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه عقد اجتماعا رمزيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب قبل جنازة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، مشيرا إلى أنه كان من الممكن أن يكون اجتماعا تاريخيا لو تم التوصل إلى نتائج مشتركة خلاله.

وأضاف زيلينسكي - في منشور عبر منصة إكس نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أنه ناقش مع ترامب بعض القضايا من بينها حماية أرواح الشعب الأوكراني والتوصل إلى وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، بالإضافة إلى تحقيق سلام دائم يمنع اندلاع حرب أخرى.

واختتم زيلينسكي منشوره بتوجيه الشكر لترامب.

