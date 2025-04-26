راية تستعرض أحدث حلول مراكز البيانات في قمة Future of Digital Countries 2025

أعلنت شركة راية لخدمات مراكز البيانات، التابعة لراية لتكنولوجيا المعلومات، إحدى شركات مجموعة راية القابضة للاستثمارات المالية، عن مشاركتها في قمة Future of Digital Countries، التي تُعقد بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 28 إلى 30 أبريل 2025 تحت رعاية معالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضوره. وتأتي هذه المشاركة بالتعاون مع شركة راية لخدمات الشبكات، في إطار دعم مسيرة التحول الرقمي وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في مصر والمنطقة.

منصة إقليمية للابتكار والتحول الرقمي

تعقد قمة FDC هذا العام تحت شعار "الابتكار من أجل مستقبل رقمي مستدام"، بمشاركة قادة وخبراء الصناعة لمناقشة مستقبل مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. وتساهم راية بخبراتها في استعراض أحدث الحلول العملية لتحسين كفاءة واستدامة مراكز البيانات.

تستعرض راية لخدمات مراكز البيانات خلال القمة مجموعة حلول شاملة تشمل إدارة مراكز البيانات، الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، والخدمات المدارة، مع التركيز على تحسين استمرارية الأعمال وكفاءة الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. كما تقدم راية لخدمات الشبكات حلول تخطيط وتصميم وتركيب مراكز البيانات وفق أعلى معايير الجودة، مع اعتمادها شهادة Tier III من مؤسسة Uptime العالمية.



حلول ذكية لتحسين كفاءة واستدامة مراكز البيانات



أكد المهندس هشام عبد الرسول، الرئيس التنفيذي لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، أن المشاركة في قمة FDC تعكس التزام راية المستمر بدعم التحول الرقمي، من خلال حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم التنمية التكنولوجية المستدامة في مصر والمنطقة".

وأضاف عبد الرسول أن الشراكة تعزز قدرتنا على تقديم حلول متكاملة ومتكاملة للعملاء، بما يرسخ ريادة راية في قطاع مراكز البيانات."

يشار إلى أن راية لخدمات مراكز البيانات تأسست عام 2012، وتقدم حلولاً متكاملة تغطي كافة مراحل تشغيل مراكز البيانات، بينما نفذت راية لخدمات الشبكات خلال 20 عامًا مشروعات تجاوزت 15 ميجاوات قدرة إجمالية، مع حصول أربعة تصميمات على شهادة Tier III المرموقة.