انتظام توريد واستلام القمح بأسوان بإجمالي 54 ألفًا و930 طنًا

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على انتظام أعمال توريد واستلام القمح لموسم الحصاد الحالى 2025 وذلك في ظل التسهيلات العديدة التى يتم تقديمها على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة، حيث وصل إجمالي الكميات الموردة حتى الآن إلى 54 ألفا و930 طنا، وذلك منذ بداية موسم التوريد فى منتصف أبريل الجارى.

انتظام توريد واستلام القمح بأسوان بإجمالي 54 ألفا و 930 طنا

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواصلة تقديم كافة التسهيلات لإنجاح موسم حصام القمح الحالى 2025، ووفقاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن .

خطة مسبقة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين

وأوضح محافظ أسوان بأنه تم وضع خطة مسبقة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين من خلال تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة لمتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية الموسم بالصوامع والشون والبناكر المخصصة داخل وخارج المحافظة ، وخاصة مع زيادة المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتى وصلت إلى 409 آلاف و547 فدانا .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير عام مديرية التموين بأنه بناءً على تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان يتم تقديم التسهيلات المختلفة للمزارعين للاستمرار فى توريد القمح بشكل منتظم .

لافتاً إلى أن الكميات الموردة من القمح شملت توريد 37 ألفا و170 طنا داخل الصوامع والشون والبناكر الخاصة بمحافظة أسوان، و17 ألفا و760 طنا داخل صوامع المحافظات المجاورة التى يتم التنسيق معها على مدار موسم الحصاد لتوريد الكميات بها فى الترامسة والمراشدة بقنا وإسنا وسوهاج وبنى سويف والفيوم والمنيا .