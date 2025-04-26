قبل مواجهة جنوب إفريقيا.. أسامة نبيه: نثق في لاعبينا.. ومستويات المنتخبات متقاربة

أعرب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب الشباب تحت ٢٠ سنة لكرة القدم عن ثقته الكبيرة في لاعبيه وقدرتهم على تشريف الكرة المصرية فى لقاء الافتتاح أمام جنوب إفريقيا مساء غد باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الأولى بكأس الأمم الإفريقية، التى تنطلق غدا وتستمر حتى ١٨ مايو المقبل والمؤهلة لكأس العالم فى تشيلي .

المؤتمر الصحفي

قال أسامة نبيه خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذى عقد اليوم باستاد القاهرة: "لاعبونا فى حالة تركيز ولديهم الرغبة فى تحقيق نتيجة مشرفة فى بداية المنافسات مشيدا بالروح العالية التى ظهرت فى التدريبات" .

الكرة الإفريقية تتطور

تابع أسامة نبيه: "الكرة الأفريقية تتطور بشكل كبير ولا يوجد فريق كبير وآخر صغير ، والبطولة صعبة، و كل المستويات متقاربة وكرة القدم لا تؤمن إلا بالعطاء والجهد، مؤكدا أن لاعبى المنتخب الوطني يدركون ذلك جيدا مشيراً إلى أن الجهاز الفنى للمنتخب تابع وشاهد كل المنتخبات الموجودة فى مجموعته وكلهم يلعبون كرة حديثة ولديهم نفس الدوافع والطموحات المشروعة فى المنافسات لكننا واثقون من لاعبينا".

تضم مجموعة مصر منتخبات: جنوب إفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.