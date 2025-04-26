الدفع بسيارات الإطفاء لموقع اندلاع حريق داخل مصنع بأكتوبر.. صور

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، بسيارات الإطفاء في محاولات للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع كرتون وبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر.

حريق مصنع كرتون وبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بنشوب حريق داخل مصنع كرتون وبلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

493690983_1357316232145637_4212441204777627043_n

493891645_1357316105478983_4186502641029795121_n

download (1)

download (2)

download (3)