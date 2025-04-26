ملوك ورؤساء العالم يودعون البابا فرنسيس في جنازة مهيبة بالفاتيكان

ودع ملوك ورؤساء دول وحكومات، بابا الفاتيكان البابا فرنسيس في قداس جنائزي بساحة القديس بطرس، اليوم السبت، لينضموا إلى حشود المشيعين.

ووصل الرئيس دونالد ترامب إلى كاتدرائية القديس بطرس لحضور جنازة البابا فرنسيس، ووقف مع زوجته ميلانيا للصلاة أمام النعش.

وقدم الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا مع ابنته، ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني واجب العزاء في البابا.

ووقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت في صمت أمام نعش البابا فرنسيس، كما قام الأمير ويليام ممثلا للملك تشارلز الثالث، ثم أفراد العائلة المالكة الإسبانية الملك فيليبي والملكة ليتيزيا بتقديم واجب العزاء في البابا فرنسيس.

ويشارك في جنازة البابا فرنسيس 130 وفدا من القادة ورؤساء الحكومات لتقديم واجب العزاء بينهم 50 رئيس دولة و10 ملوك.

وتقع مقاعد الزعماء ورؤساء الدول على الجانب الأيمن من ساحة الكنيسة وينص بروتوكول الفاتيكان على توزيع المقاعد على أساس الترتيب الأبجدي للدول الناطقة بالفرنسية ويوجد في الصف الأمامي ممثلو إيطاليا والأرجنتين "موطن البابا فرنسيس".

وشوهدت طائرة بدون طيار تحلق فوق ساحة القديس بطرس المزدحمة قبيل الجنازة.

وأوضح بيان صادر عن مركز إدارة أمن الفعاليات بشرطة روما أن 140 وفدا دخلوا الفاتيكان حتى الآن، مضيفا أنه وصل 140 ألف شخص إلى المنطقة، وهناك حوالي 100 ألف شخص بالشوارع المحيطة.