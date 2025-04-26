بسبب الخلافات الأسرية.. مقتل طفل ذبحًا على يد جارته في الإسماعيلية

شهدت عزبة المرور بمركز فايد في محافظة الإسماعيلية، جريمة مأساوية، بعدما لقي طفل مصرعه ذبحًا على يد جارته نتيجة خلافات قديمة مع أسرته.

تفاصيل جريمة الإسماعيلية

ووفقًا لما أسفرت عنه التحريات وشهادات الأهالي، استدرجت المتهمة الطفل من أمام منزله، قبل أن تعتدي عليه بسلاح أبيض وتقوم بذبحه في الشارع أمام أعين السكان، مما أدى إلى حالة من الهلع والفزع داخل المنطقة.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الجريمة

وعلى الفور، تحركت قوة من مركز شرطة فايد إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من ضبط المتهمة بحوزتها أداة الجريمة المستخدمة.

وتم نقل جثمان الطفل إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، فيما تم تحرير محضر رسمي بالحادث.