ارتفاع إصابات انفجار ميناء الشهيد رجائي في إيران لـ500 شخص

السبت 26/أبريل/2025 - 02:42 م

أعلنت إدارة الطوارئ في محافظة هرمزجان عن نقل نحو 500 مصاب إلى مستشفيات المحافظة، جراء الانفجار الذي وقع في ميناء الشهيد رجائي جنوبى إيران.

أسباب الانفجار



من جانبه، أكد مدير عام إدارة الأزمات في هرمزجان أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الانفجار، مشيرًا إلى أن الجهود جارية لتحديد ملابسات الحادث في أسرع وقت، وأن النتائج سيتم إعلانها للرأي العام قريبًا.

شهد ميناء الشهيد رجائي، جنوب إيران، اليوم السبت، انفجارًا ضخمًا، تسبب في أضرار بأحد المباني الإدارية داخل الميناء، بحسب ما أفادت به تقارير إعلامية إيرانية.

موقع ميناء الشهيد رجائي



ويقع الميناء على مسافة قريبة من مدينة بندر عباس، عاصمة محافظة هرمزكان، وقد شعر سكان بندر عباس وجزيرة قشم، الواقعة في الخليج العربي، بقوة الانفجار.

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