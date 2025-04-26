مَن الأقوى.. مقارنة للقدرات العسكرية بين الهند وباكستان بعد التوترات العسكرية الأخيرة| فيديوجراف

تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان خلال الأيام الماضية عقب سلسلة من الحوادث الحدودية في إقليم كشمير المتنازع عليه، وسط مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية شاملة بين الجارتين النوويتين.

تبادلت الاتهامات بين الحكومتين

وأكدت مصادر عسكرية في البلدين تبادل إطلاق النار بكثافة عبر "خط المراقبة"، بينما تبادلت الحكومتان الاتهامات بالمسؤولية عن التصعيد، وأعلنت القوات المسلحة الهندية حالة التأهب القصوى في عدة قطاعات حدودية، في حين أكدت باكستان استعدادها "للرد الحاسم" على أي تهديد لأمنها.

ميزان القوى العسكرية

في خضم هذه التطورات، تبرز أهمية استعراض القدرات العسكرية لكلا البلدين. وفقًا لتصنيف "Global Firepower" لعام 2025، تحتل الهند المرتبة الرابعة عالميًا بمؤشر قوة يبلغ (0.1184)، فيما تأتي باكستان في المرتبة الثانية عشرة بمؤشر (0.2513).

نعرض لكم في الفيديو التالي مقارنة للقدرات العسكرية بين الهند وباكستان