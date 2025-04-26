بدء المراسم الجنائزية الرسمية لدفن البابا فرنسيس

تجرى الآن المراسم الجنائزية الرسمية لدفن قداسة البابا فرنسيس في بازيليك سانتا ماريا ماجوري، هذه المناسبة التاريخية شهدت حضور عدد من الشخصيات الدينية والكرادلة، بالإضافة إلى ممثلين عن فئات المجتمع المختلفة.



حضور شخصيات دينية واجتماعية بارزة

من بين الحضور، تم رصد بعض أعضاء مجمع الكرادلة، الذين هم من أبرز الشخصيات في الكنيسة الكاثوليكية، بالإضافة إلى عدد من الكهنة، كما تم مشاركة ممثلين عن الفئات المهمشة والفقيرة في المجتمع، الذين اعتبروا أن هذه اللحظة تمثل تجسيدًا لاهتمام البابا فرنسيس الدائم بقضاياهم.



تواجد المؤمنين العلمانيين في الحدث



شهدت المنطقة أيضًا تواجد عدد من المؤمنين العلمانيين الذين قدموا لوداع البابا الراحل، في مشهد يعكس الاحترام الكبير الذي كان يحظى به في قلوب المؤمنين.



التغطية الإعلامية والمشاركة من جميع أنحاء العالم



تواكب هذه المراسم الجنائزية تغطية إعلامية واسعة من مختلف وسائل الإعلام العالمية، حيث تُنقل الأحداث بشكل حي ومباشر من قبل وسائل الإعلام التابعة للفاتيكان، مثل “أخبار الفاتيكان”.