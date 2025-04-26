كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ تفتتح المؤتمر العلمي الدولي الثامن الثلاثاء المقبل

أنهت كلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ استعدادها للمؤتمر العلمى الدولى الثامن، لهذا العام 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ورئاسة الدكتور بسيوني هليل عميد كلية الطب البيطري، ويأتي انعقاد المؤتمر بمشاركة نخبة من علماء مصر من المهتمين بمجال الطب البيطري وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والذي سيعقد فى الفترة من 29 أبريل إلى 3 مايو 2025.

الطب البيطري بين الذكاء الاصطناعي والنانو

وأوضح الدكتور عبد الرازق دسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر العلمى الدولى الثامن هذا العام 2025، تحت عنوان "الطب البيطرى بين الذكاء الاصطناعي والنانو تكنولوجي في ضوء رؤية مصر 2030"، سيتم افتتاحه يوم الثلاثاء المقبل من الشهر الجاري بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة، وتستكمل فعاليات المؤتمر حتى اليوم الثالث من شهر مايو 2025 بمدينة شرم الشيخ.

دعم وتطوير البحث العلمي

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي استكمالًا للنجاح الباهر الذي حققه المؤتمر العلمي السابع لكلية الطب البيطري، والذي عُقد في مدينة الغردقة العام الماضي، ليؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه كلية الطب البيطري بجامعة كفر الشيخ في دعم وتطوير البحث العلمي، وتعزيز الشراكة بين العلماء والباحثين والمهتمين بمجال الطب البيطري داخل مصر وخارجها.

توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي لتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أن رؤية المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري لعام 2025 تتلخص في: توظيف تقنية الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي لدعم واستدامة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ولتعزيز الأمن الغذائي وحماية الصحة العامة، وتشجيع العلماء والباحثين والخبراء من مختلف التخصصات في دول عِدة وذلك من أجل تبادل المعرفة والخبرة والأفكار الابتكارية، وتقديم حلول مبتكرة لدعم الأمن الغذائي والصحة الواحدة.

محاور المؤتمر العلمي

وأشار الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن محاور المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الطب البيطري تتضمن: دور الطب البيطري في تحقيق الأمن الغذائي عن طريق تحسين الإنتاج الحيواني كما وكيفيا وتحقيق الوقاية الفاعلة وطرق العلاج المثالية لأمراض الحيوان، مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وفقاً لمنظومة الصحة الواحدة، تطبيقات الذكاء الاصطناعي والنانوتكنولوجي في مجالات الطب البيطري، الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتقنية النانو في رعاية الحيوان، التنمية المستدامة وحماية البيئة من منظور الطب البيطري كجزء من رؤية مصر 2030، التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية وتأثيرها على صحة وإنتاجية الحيوان، البيوتكنولوجي والهندسة الوراثية في المجال البيطري ودورهما في تحقيق تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وأضاف الدكتور بسيوني هليل، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ، أن المؤتمر يتضمن محاضرات عامة وندوات متخصصة ويقام على هامش المؤتمر معارض لعدد من شركات الدواء - اللقاحات - مستلزمات العيادات البيطرية والتجهيزات المعملية والمزارع.