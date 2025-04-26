"إكسترا نيوز" تبرز مخاطر الذكاء الاصطناعي على الأطفال

الذكاء الاصطناعي يشكل تحديًا كبيرًا على مستوى تطور التفكير عند الأطفال، حيث يمكن أن يؤثر سلبًا على عدة جوانب من حياتهم العقلية والاجتماعية والنفسية.

ضعف القدرة على بناء علاقات إنسانية عميقة

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، أبرز هذه المخاطر، فهو يضعف القدرة علي بناء علاقات إنسانية عميقة تحتاج إلى تواصل مباشر، يقيد الخيال والإبداع بسبب التفاعل المبرمج والمحدود.

يحد من تعلم الإشارات غير اللفظية والتعبير الصحي عن المشاعر، وقد يزيد من مشاعر القلق والاكتئاب لدى الأطفال، الاعتماد الزائد عليه في التعليم يضعف مهارات البحث والتفكير النقدي.