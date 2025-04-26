جامعة أسيوط تنظّم لقاءً حول دور التحليل الإحصائي SPSS في تطوير المكتبات

نظّمت الإدارة العامة لتنمية المواهب والإدارة العامة للمكتبات بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لقاءً تعريفيًا بعنوان "علم التحليل الإحصائي باستخدام برنامج SPSS"، بقاعة المناقشات بالمبنى الإداري، تحت إشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة.

رفع كفاءة العاملين

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن تنظيم اللقاء يأتي في إطار سعي الجامعة إلى رفع كفاءة العاملين بالمكتبات الجامعية، وتزويدهم بالمهارات الحديثة في مجال تحليل البيانات، بما يدعم توجه الجامعة نحو التحول الرقمي ويعزز من دور المكتبات كرافد أساسي في العملية التعليمية والبحثية.

لفيف من الحضور

وشهد اللقاء حضور أسامة السيد، أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والدكتور محمد بدري أنور، مدير عام المكتبات، والأستاذ خالد عمران، مدير عام إدارة وتنمية المواهب، إلى جانب مشاركة نحو 46 متدرباً من العاملين بالمكتبات.

تطوير خدمات المكتبا

وأكد الدكتور جمال بدر أن استخدام برنامج SPSS يُعد أداة مهمة لتطوير خدمات المكتبات الجامعية، من خلال تحليل بيانات الاستخدام، وقياس الأداء، وفهم احتياجات المستفيدين، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة.

وأشار الأستاذ شوكت صابر إلى أهمية تعزيز قدرات العاملين بالمكتبات في التعامل مع التطورات التكنولوجية الحديثة، بما يدعم جهود الجامعة في تطوير العملية التعليمية، متمنيًا للمتدربين تحقيق الاستفادة الكاملة من محاور اللقاء.

وقدم فعاليات اللقاء الدكتور زينهم فكري جاهين، الأستاذ بكلية العلوم ونائب رئيس مجلس إدارة مركز الخدمات العامة للرسائل العلمية والبحوث والمشرف على وحدة التحليل الإحصائي، حيث ناقش أساسيات علم الإحصاء وتحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS.

