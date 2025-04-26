ads
السبت 26 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونجو الديمقراطية ورواندا

مصر
مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

رحبت جمهورية مصر العربية  بتوقيع حكومتي جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على إعلان مبادئ فى واشنطن في ٢٥ أبريل ٢٠٢٥ حول تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الاقتصادية في منطقة شرق الكونجو الديمقراطية، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل تقدمًا مشجعاً نحو بناء الثقة بين البلدين وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي في منطقة البحيرات العظمى وفى القارة الإفريقية.

 

تثمن مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية



وثمنت مصر تعهد الطرفين بالعمل الجاد على حل الخلافات عبر الطرق السلمية، بما يسهم في إنهاء التوترات ويفتح آفاقًا للتعاون والتنمية المشتركة، ويعود بالنفع على شعبي البلدين والمنطقة. وتؤكد مصر على دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية في القارة الافريقية، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما يسهم في تحقيق وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

وستستمر مصر فى جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية 



وقد حرصت مصر على بذل كافة الجهود الحثيثة لدعم التهدئة والدفع بمسار التسوية عبر الطرق السلمية بين البلدين من خلال العمل على تقريب وجهات النظر وتغليب لغة الحوار، وهو ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى الاتصالين مع السيد بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا في ١٧ أبريل، و فيليكس تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية في ١٩ أبريل.

وأكدت مصر استمرار جهودها لدعم مسار التسوية والتنسيق مع الأطراف الإقليمية للتوصل إلى اتفاق سلام دائم وشامل بين البلدين، تأكيداً على حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

التنمية الاقتصادية الرئيس عبد الفتاح السيسي الكونجو الديمقراطية تسوية النزاعات منطقة البحيرات العظمى