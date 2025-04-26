زيلينسكي يكشف تفاصيل اجتماعه الأول مع ترامب بعد مشادة البيت الأبيض

قال الرئيس الأوكراني فولديميرزيلينسكي، إن الاجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان جيدا، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في العاصمة الإيطالية روما، وذلك في أول لقاء بينهما منذ الاجتماع المثير للجدل الذي جمعهما قبل أسابيع في البيت الأبيض.

نقاش قبيل جنازة البابا فرنسيس

وأوضح مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونغ، أن اللقاء بين الرئيسين كان "نقاشاً مثمراً للغاية"، وتمّ قبيل مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس.

وأضاف تشونغ، أن اللقاء تم "على انفراد"، مشيراً إلى أن مزيداً من التفاصيل حول الاجتماع سيتم الكشف عنها لاحقاً.

مواجهة تاريخية في البيت الأبيض

وكانت المواجهة السابقة بين ترامب وزيلينسكي قد جرت في شهر فبراير داخل البيت الأبيض، ووُصفت آنذاك بأنها "تاريخية"، بعد تصاعد التوتر بين الجانبين، مما أدى إلى مغادرة زيلينسكي المبكرة للاجتماع.

خلاف حول صفقة معادن واتهامات متبادلة

أثناء ظهورهما أمام وسائل الإعلام، طالب ترامب بعقد صفقة معادن مع أوكرانيا، الأمر الذي أثار توتراً.

ووجه نائب الرئيس جيه دي فانس، اتهاماً لزيلينسكي بالقيام بـ"جولات دعائية"، فما كان من الأخير إلا أن دعاه إلى زيارة أوكرانيا، وهو عرض قوبل بالرفض من فانس.

تصريحات نارية من ترامب

وفي تصعيد لحدة الموقف، قال ترامب لزيلينسكي: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة، إما أن تبرم اتفاقاً أو أننا سنبتعد"، مضيفا "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن، هذا ليس تصرفاً لطيفا".