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السبت 26 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نجاح جراحة دقيقة لاستئصال بطانة الرحم المهاجرة بمجمع السويس الطبي

باستخدام المنظار الجراحي

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نجح الفريق الطبي بمجمع السويس الطبى في إجراء منظار جراحي علاجي دقيق لاستئصال بطانة الرحم المهاجرة وفك التصاقات البطن والحوض لسيدة كانت تعاني من آلام مزمنة بعد عملية قيصرية سابقة، دون استجابة للعلاج الدوائي على مدار ٤ سنوات.

إجراء منظار جراحي 

بعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، تبين وجود أكياس دموية بمنطقة البطن والحوض ناتجة عن بطانة الرحم المهاجرة، وعلى الفور تم تجهيز الحالة وإجراء منظار جراحي تكلل بالنجاح، وخرجت المريضة في حالة مستقرة لمتابعة العلاج بالقسم الداخلي.

فريق قسم النساء بمجمع السويس الطبى 

شارك في إجراء العملية فريق طبي  الدكتور تامر صلاح، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بمجمع السويس الطبي وأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر و دكتور أحمد صلاح زاهر، أخصائي النساء والتوليد و دكتور خالد عبد المعبود، أخصائي النساء والتوليد و دكتور مينا نبيل، طبيب مقيم النساء والتوليد و دكتور مجدي وليم، أخصائي التخدير و ميس سارة فارس، أخصائي التمريض و وليد، مشرف العمليات الكبرى بالمجمع.

وقال الدكتور محمد أبو النجا مدير مجمع السويس الطبى، إن الهيئة العامة للرعاية الصحية حريصة على توفير أحدث التقنيات الطبية والتدخلات الجراحية المتقدمة داخل منشآتها، بما يعزز من جودة خدمات الرعاية الصحية المُقدمة للمواطنين داخل المحافظة ويعكس ما يشهده القطاع الصحي من تطور ملموس في ظل منظومة التأمين الصحي الشامل.

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