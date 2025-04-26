ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى أكثر من 400 شخص

أعلن‏ التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين في انفجار الميناء في بندر عباس إلى أكثر من 400 شخص، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا لما بثه التلفزيون الإيراني، سُمع دوي انفجارات جديدة في الميناء الواقع على الساحل الجنوبي لإيران، في وقت لم تصدر فيه السلطات حتى الآن أي تفاصيل دقيقة حول مصدر هذه الانفجارات أو حجم الخسائر المحتملة.

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق بين السكان المحليين، بينما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانفجارات وتقييم مدى تأثيرها على حركة الملاحة والنشاط التجاري في الميناء.