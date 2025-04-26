ads
السبت 26 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ارتفاع عدد المصابين في انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى أكثر من 400 شخص

انفجار الميناء في
انفجار الميناء في بندر عباس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن‏ التلفزيون الإيراني، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين في انفجار الميناء في بندر عباس إلى أكثر من 400 شخص، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

ووفقًا لما بثه التلفزيون الإيراني، سُمع دوي انفجارات جديدة في الميناء الواقع على الساحل الجنوبي لإيران، في وقت لم تصدر فيه السلطات حتى الآن أي تفاصيل دقيقة حول مصدر هذه الانفجارات أو حجم الخسائر المحتملة.

وقد أثارت هذه التطورات حالة من القلق بين السكان المحليين، بينما باشرت الجهات المعنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب الانفجارات وتقييم مدى تأثيرها على حركة الملاحة والنشاط التجاري في الميناء.

انفجار الميناء بندر عباس الساحل الجنوبي لإيران