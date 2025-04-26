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السبت 26 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

وفقًا لوصيته.. دفن جثمان البابا فرنسيس خارج أسوار الفاتيكان

ارشيفيه
ارشيفيه
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تمكنت الفاتيكان أخيرا من التوصل إلى مكان دفن لجثمان البابا فرنسيس يناسب المكان الذي تمناه في وصيته، ليُعلن عن نقله إلى مثواه الأخير خارج أسوار الفاتيكان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 100 عام، ويأتي هذا القرار تنفيذًا لرغبة البابا الشخصية قبل وفاته.

 

وصية البابا

وكان البابا فرنسيس قد طلب -قبل رحيله- أن يكون قبره "بسيطًا" بعيدًا عن الزخارف المعتادة في مقابر البابوات، مما دفع الكنيسة إلى اختيار موقع خارج الفاتيكان، في خطوة تُعتبر خروجًا عن التقاليد البابوية المُتبعة منذ عقود.  

 

متابعة حية لمراسم التشييع

تشهد المراسم الجنائزية حضورًا محدودًا بسبب رغبة البابا في مراسم متواضعة، بينما تنقل وسائل الإعلام العالمية الحدث لحظة بلحظة.

جنازه البابا فرنسيس إذاعة الفاتيكان