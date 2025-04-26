«القومي لحقوق الإنسان» يختتم زيارته لمحافظة شمال سيناء

اختتمت بعثة لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان زيارتها الميدانية للمحافظة التي استمرت يومي ٢٢، ٢٣ أبريل ٢٠٢٥ بمشاركة كل من الدكتورة نهى طلعت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس، الدكتور ولاء جاد الكريم، الدكتور محمد ممدوح أعضاء اللجنة.



حالة الحقوق الصحية بمحافظة شمال سيناء

استهدفت الزيارة متابعة حالة الحقوق الصحية بالمحافظة، وتقييم الاستعدادات لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل، حيث شهدت الزيارة مشاركة من الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة، وتم خلالها عقد اجتماعات متعمقة مع اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، قيادات المنظومة الصحية وكلية الطب بالمحافظة، فضلا عن ممثلي القبائل والمجتمع المدني.

زيارات القومي لحقوق الإنسان لمستشفيات العريش

كما قام وفد المجلس بزيارات ميدانية لعدد من المستشفيات المركزية بالمحافظة شملت مستشفيات العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، وذلك بهدف تقييم جاهزية واحتياجات البنية التحتية والتجهيزات الطبية، وإجراءات توفير الكوادر الطبية المؤهلة لضمان نجاح تطبيق منظومة التامين الصحي.

تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي يبذلها قطاع الصحة والمحافظة في شمال سيناء بدعم من وزارة الصحة والسكان للتعامل مع التحديات الكبيرة الناتجة عن تقديم الدعم الطبي للمصابين والجرحى الفلسطينيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كما تبذل الوزارة والمحافظة جهود ملموسة في رفع كفاءة المنشآت الطبية وتوفير التجهيزات بصورة مرضية للغاية وهو ما يساهم في تسريع وتيرة دمج المحافظة في منظومة التامين الصحي.



إنجاح تجربة التامين الصحي

وأشار وفد المجلس إلى أهمية الاستفادة من وجود كلية طب في جامعة العريش لتدعيم القوى البشرية التي سيعول عليها في إنجاح تجربة التامين الصحي، كما يدعو المجلس لأهمية الانفتاح على المرافق الصحية للقطاع الخاص، وكذلك والمبادرات الصحية التي تتبناها منظمات العمل الأهلي ودعم قدرتها على استيفاء متطلبات الحصول على الاعتماد المطلوب لتتمكن من الاندماج في منظومة التأمين الصحي.

وسوف يعد المجلس تقريرا تفصيليا بنتائج الزيارة ويشاركه مع الجهات المعنية في أقرب وقت.