انطلاق اجتماع الخطيب مع كولر ورمضان

بدأ منذ قليل اجتماع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق ومحمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي ونائبه محمد شوقي بحضور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي لمناقشة مستقبل المدير الفني وجهازه المعاون بعد الخروج الإفريقي أمس أمام صن داونز.

رحيل كولر

واستقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، بعد توديع دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يتولي سامي قمصان المهمة الفنية مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يقود الأهلي في كأس العالم للأندية التي تقام في أمريكا في الفترة المقبلة.

رد فعل كولر

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التعليق علي سؤال حول رحيله عن تدريب الأهلي عقب الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

وودع الأهلي دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع صن داونز الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما، اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري الأبطال باستاد القاهرة.

وودع حامل اللقب على أرضه ووسط جماهيره بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيا، ليضع التعادل الإيجابي في القاهرة الفريق الجنوب إفريقي في النهائي.

تصريحات كولر

وتهرب مارسيل كولر من سؤال في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء رافضا الاجابه واكتفي بابتسامة بسيطة وغادر مقر المؤتمر الصحفي.

وقال كولر في تصريحاته إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة بعد الخروج من بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدا أن الأهلي لم يخسر في المباراتين، وودع البطولة بهدف اعتباري.

وأضاف كولر أن نتيجة لقاء الذهاب كانت خادعة، وهدف صن داونز جاء في توقيت قاتل، وشعرنا بصدمة كبيرة ولم نستطع التعويض.