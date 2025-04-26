بوتين: مغامرة كييف في كورسك فشلت تمامًا وبخسائر هائلة

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أن مغامرة كييف في كورسك فشلت تماما وبخسائر هائلة، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وهنّأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة بمناسبة استكمال السيطرة على مقاطعة كورسك، مؤكدا أن هذا الإنجاز يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق انتصارات جديدة، ويسرّع من وتيرة هزيمة ما وصفه بـ"نظام النازية الجديدة في كييف".

وقال بوتين في كلمة مصورة: "لقد باءت مغامرة نظام كييف بالفشل الكامل، والخسائر الكبيرة التي تكبّدها، بما في ذلك قوات النخبة والوحدات الخاصة المزودة بأسلحة غربية، سيكون لها أثر واضح على جميع الجبهات".

وأضاف، "الهزيمة الشاملة للعدو في مقاطعة كورسك تمهد الطريق أمام نجاحات إضافية لقواتنا في مناطق استراتيجية أخرى، وتقرّبنا من إسقاط النظام الحاكم في كييف".

وفي ختام كلمته، وجّه بوتين التحية إلى جميع المشاركين في العمليات، قائلاً: "أهنئ المقاتلين والضباط على هذا الانتصار، نشكركم على شجاعتكم وبسالتكم وتفانيكم في خدمة الوطن والشعب الروسي".

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن رئيس هيئة الأركان العامة، فاليري جيراسيموف، أبلغ الرئيس بوتين بانتهاء عملية "تحرير" مقاطعة كورسك بشكل كامل من القوات الأوكرانية.